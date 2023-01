Dumfries in bilico per Inter-Napoli: possibile un cambio in fascia – CdS

Dumfries è uno dei reduci dell’Inter dai Mondiali e non ha garantita la maglia da titolare contro il Napoli. Per il Corriere dello Sport c’è la possibilità di un cambio sulla fascia destra.

IL DUBBIO – Denzel Dumfries è uscito rilanciato dai Mondiali con l’Olanda, dopo una prima parte di stagione altalenante. Ha però concluso l’esperienza in Qatar con un piccolo problema fisico, che ora ha superato. Condizioni che non preoccupano ma che lo hanno reso meno brillante rispetto al solito, già negli scorsi giorni. Dopo essere partito dalla panchina nell’amichevole col Sassuolo Dumfries potrebbe fare lo stesso oggi in Inter-Napoli. Il Corriere dello Sport lo dà ancora come favorito, ma con Matteo Darmian possibile scelta al suo posto (più di Raoul Bellanova non così sorprendente). Da ricordare che sulla fascia di Dumfries agirà il pericolo principale per l’Inter: Khvicha Kvaratskhelia, al rientro col Napoli.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno