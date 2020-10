Skriniar, nuova offensiva Tottenham a gennaio ma a una condizione

Milan Skriniar Atalanta-Inter

Il Tottenham non avrebbe intenzione di mollare la pista Milan Skriniar e tornare all’assalto in casa Inter a gennaio, ma solo in un caso

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato da TalkSport.com, il Tottenham potrebbe effettuare un tentativo per Milan Skriniar. Dopo la trattativa con l’Inter andata a vuoto in estate, gli Spurs potrebbero riprovarci per il difensore slovacco, ma ad una condizione. Il club nerazzurro dovrebbe fissare un “prezzo giusto“. Infatti precedentemente l’accordo non era stato raggiunto a causa dell’enorme distanza tra domanda e offerta. La valutazione della società meneghina sarebbe di quasi 50 milioni di sterline, mentre quella della controparte londinese non si sarebbe spinta oltre i 30 milioni. Tuttavia, stando a The Athletic, gli inglesi potrebbero rivedere la loro proposta tra pochi mesi, in prestito o a titolo definitivo.