Dalic (ct Croazia): “Non è Nazionale dei Mondiali. Giocatori dell’Inter…”

Zlatko Dalic, ct della Croazia, ha parlato della sconfitta della sua Nazionale contro la Francia, partita valida per la Nations League

NAZIONALE – Queste le parole del ct della Croazia, Zlatko Dalic, dopo il ko contro la Francia in Nations League. «Avevamo un piano per mantenere il ritmo per tutta la partita ed è per questo che ho tolto Badelj e Pasalic a metà tempo. All’inizio stavamo male in campo, eravamo lontani dai giocatori e lasciavamo giocare i francesi, avremmo dovuto subire un altro gol. Con l’ingresso di Brekalo siamo diventati ancora più pericolosi, stavamo meglio. Puoi vedere la differenza tra settembre e adesso. L’ho già detto, adesso stiamo creando una Nazionale, non è quella dei Mondiali, non abbiamo più giocatori di Barcellona, ​​Inter, Juventus».

