Inter, Lukaku è carico per il derby: l’attaccante già a Milano – Sky

Inter, Lukaku è carico per il derby: l'attaccante già a Milano

Lukaku Inter

L’Inter riabbraccia Romelu Lukaku, protagonista in questi giorni con la nazionale. L’attaccante belga è tornato a Milano già ieri notte e sembra carico per il derby di sabato sera. Il punto di Matteo Barzaghi per “Sky Sport 24”

LUKAKU CARICO – Lukaku è tornato a Milano ieri notte, subito dopo aver segnato una doppietta con la maglia del Belgio: «Lukaku è stato avvistato già ieri notte. E’ partito subito per tornare a Milano, è carichissimo, dopo la partita con il Belgio ha deciso di prendere un aereo e arrivare subito a Milano per essere pronto già questa mattina ad Appiano Gentile. Come gli altri nazionali ha fatto soltanto il tampone, ora deve aspettare l’esito. Domani ci sarà l’allenamento vero e proprio e qualora non ci fossero brutte sorprese Conte potrà lavorare. Lukaku è molto proiettato verso il derby».