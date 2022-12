Skriniar-Inter, discorsi rinnovo aperti! Possibile rilancio del club – SM

In casa Inter tiene banco la questione relativa al rinnovo di Milan Skriniar. Secondo SportMediaset, i discorsi fra club ed entourage del calciatore sono ancora aperti. Possibile un rilancio del club

RILANCIO – L’Inter è al lavoro per il rinnovo di Milan Skriniar. Secondo quanto riportato da SportMediaset il club nerazzurro attende la risposta dello slovacco all’offerta presentata all’entourage del calciatore qualche settimana fa: 6 milioni e mezzo netti, un ingaggio in linea con i top della rosa nerazzurra. Secondo l’emittente, lo stallo sul rinnovo potrebbe essere rotto da un piccolo rilancio del club: un bonus alla firma di qualche milione consentirebbe alla dirigenza di guardare con più ottimismo alla situazione e sperare in una firma del difensore.

Fonte: Sportmediaset.it