Inter, da Materazzi a Lautaro Martinez: nuovo risultato 16 anni dopo

Da Marco Materazzi a Lautaro Martinez. Dal 2006 al 2022. Dopo sedici anni l’Inter torna ad avere un campione del Mondo in rosa, in grado di vincere la Coppa disputando la competizione da giocatore nerazzurro.

16 ANNI DOPO – Era il 2006 quando Marco Materazzi tornava dalla Germania con la Coppa del Mondo fra le mani. Lo faceva da giocatore dell’Inter. Da allora, nessun altro giocatore nerazzurro era riuscito nello stesso risultato indossando la maglia nerazzurra. Fino al 18 dicembre 2022, quando l’Argentina è salita per la terza volta nella sua storia sul tetto del Mondo. A rappresentare l’Inter Lautaro Martinez, in grado di replicare il risultato di Materazzi 16 anni dopo.

INTER…NAZIONALE – Chiaramente sono stati diversi i giocatori campioni del Mondo a indossare la maglia dell’Inter. Ma meno quelli in grado di vincere la più importante competizione calcistica da giocatori nerazzurri. Lautaro Martinez entra in un olimpo composto dal già citato Materazzi, ma che vede anche altri nomi come Meazza, Bergomi, Altobelli, Matthäus, Klinsmann, Brehme, Djorkaeff e tanti altri. Sancendo anche una “prima volta”: è infatti il primo argentino dell’Inter a riuscirci.