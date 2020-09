Skriniar e Brozovic non si schiodano dall’Inter se non per 2-3 top club – SI

Milan Skriniar Atalanta-Inter

Skriniar e Brozovic sono in uscita dall’Inter oppure no? Le occasioni di mercato potrebbero portare in dote interessanti plusvalenze ma non così scontate. Pedullà – giornalista di “Sportitalia” – spiega i limiti di questa doppia operazione

CESSIONI COMPLICATE – Anche Alfredo Pedullà conferma che il mercato nerazzurro in uscita è piuttosto bloccato: «C’è stato un sondaggio dell’Inter per Chris Smalling (Manchester United), che voleva solo la Roma e ci tornerà. Operazione da 18-20 milioni di euro. Per Milan Skriniar e Marcelo Brozovic la situazione è da seguire perché sarà difficile schiodarli da Milano. Se non grazie a offerte importanti che possono arrivare solo da parte di due-tre top club europei. Credo che Arturo Vidal (Barcellona) si libererà. Non sono convinto che Radja Nainggolan resti all’Inter, anche se si è messo a disposizione con grande entusiasmo, quindi vediamo». Questo il primo punto di serata fatto da Pedullà.