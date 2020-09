Messi gela il Barcellona: dal padre una frase secca a Bartomeu

Lionel Messi Barcellona-Inter

Messi continua a voler lasciare il Barcellona, come confermato dal padre Jorge al presidente Bartomeu nella riunione di oggi (vedi articolo). Lo riporta la TV argentina TyC Sports, dando a questo punto possibilità quasi pari allo zero per la permanenza in Spagna del numero 10. Chi andrà a prenderlo?

SE NE VA! – «Mio figlio non rimane». Questa la frase, lapidaria, con cui Jorge Messi, padre e agente di Lionel Messi, ha liquidato Josep Maria Bartomeu. È andato malissimo quindi l’incontro di oggi a Barcellona, dove i blaugrana volevano cambiare le carte in tavola e addirittura proporre un rinnovo di contratto. Non solo quest’ultimo non ci sarà, ma l’intenzione del numero 10 argentino è quella di andare via, e subito. TyC Sports segnala come la riunione alla Ciudad Condal è durata circa un’ora e mezza, nel corso del pomeriggio. Si presume che i contatti fra le parti proseguiranno, per arrivare a una forma comunque amichevole di definizione. C’è chi dà una cifra di centododici milioni di euro come valore del cartellino, da capire se qualcuno potrà affondare il colpo. Ma, dall’Argentina, il messaggio è chiarissimo: Messi non ha alcuna intenzione di giocare ancora con la maglia del Barcellona.

Fonte: TyC Sports