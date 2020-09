Barcellona, incontro tra Bartomeu e il padre di Messi: ecco l’esito

A Barcellona si è tenuto un incontro tra Jorge Messi, padre del 10 blaugrana, e Josep Bartomeu, presidente del club. Le parti si sono confrontate sul futuro del sei volte Pallone d’Oro. Ecco l’esito dell’incontro, come riporta la testata spagnola Sport.

SCHERMAGLIE – Sono ufficialmente iniziate le trattative tra il Barcellona e Lionel Messi. Sul piatto non c’è un altro faraonico rinnovo per l’argentino, ma il suo futuro lontano dalla Catalogna. Josep Bartomeu, presidente dei blaugrana, si è incontrato oggi con Jorge Messi, padre e agente del numero 10 argentino. Le posizioni sono chiare e nette. Il presidente non vuole lasciare partire il suo numero 10, nonché capitano e stella incontrastata della squadra. Jorge Messi ha ribadito la volontà del figlio di andarsene, dopo la deludente stagione (chiusa con il 2-8 subito dal Bayern Monaco ai quarti di finale di Champions League). Nessuno dei due ha compiuto un passo distensivo verso la controparte, e la sensazione è che l’affare Messi terrà banco per tutta la sessione di mercato. Sullo sfondo, l’unico club che sembra seriamente interessato è il Manchester City. Tuttavia, gli spiragli per una qualsiasi trattativa per l’acquisto di Messi al momento sono inesistenti. Nessun accordo tra le due parti in gioco: non resta che aspettare le prossime puntate.

