FOTO – Inter, tutto pronto per la nuova terza maglia: arrivano conferme

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

L’Inter in questo mese presenterà ufficialmente la terza maglia griffata Nike. E ormai non ci sono più dubbi su come sarà. L’ultima foto pubblicata dal sito specializzato Footy Headlines toglie l’ultimo mistero

KIT EUROPEO – Dopo aver presentato e utilizzato sia la prima sia la seconda maglia, tra l’altro con non poche polemiche, l’Inter prepara il prossimo appuntamento. Prima del debutto in Champions League sarà il turno della nuova terza maglia realizzata dalla Nike. Divisa chiaramente ispirata a quella storica con cui la squadra nerazzurra vinse la Coppa UEFA 1997/98. A parte i dettagli azzurri, in particolare sul colletto e sulle maniche, il tema delle righe orizzontali nero-grigie è quello. Di seguito la foto pubblicata da Footy Headlines in anteprima.