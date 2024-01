Sensi a ora ‘guarda’ Inter-Juventus: l’aggiornamento

L’uscita di Sensi è la principale notizia di mercato che si attende dall’Inter nella settimana che porta al derby d’Italia con la Juventus, che è anche l’ultima di trattative. Ma, per il momento, il giocatore non è ancora partito direzione Leicester.

L’ATTESA – Stamattina si parlava di scambio di documenti atteso in giornata per il passaggio di Stefano Sensi dall’Inter al Leicester City. Ma non è ancora chiusa l’operazione per portarlo in Inghilterra. Tanto che oggi, alla ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile, Sensi era in gruppo agli ordini di Simone Inzaghi. Guardando quindi più Inter-Juventus di domenica sera che il prossimo impegno in Championship con le Foxes. Che peraltro ieri hanno vinto la loro ventiduesima partita in ventinove giornate, 3-1 sullo Swansea. Il Leicester City è primo in classifica a 69 punti, +10 sull’Ipswich Town secondo e +11 sul Southampton (che sta vendendo Carlos Alcaraz alla Juventus) ossia la zona play-off. Per Sensi c’è un po’ di tempo in più rispetto alla chiusura del calciomercato in Serie A: in Inghilterra i trasferimenti sono possibili fino alle 24 di domani, ossia quattro ore “aggiuntive” per completare l’operazione. Che sembra fatta, ma finché non arriverà l’ufficialità Sensi rimane a disposizione dell’Inter e per la Juventus.