Sensi-Leicester, l’Inter batte il dito sull’orologio: il tempo ora stringe

Il mercato invernale è finito da poco più di due ore in Italia, ma c’è ancora tempo perché l’Inter ceda Sensi al Leicester City. Tuttavia anche questa deadline sta iniziando a esaurirsi.

RECUPERO AGGIUNTIVO – Per il trasferimento di Stefano Sensi al Leicester City ci sono quattro ore “extra” rispetto alla fine del mercato in Serie A. Questo perché, in Inghilterra, la deadline è fissata alle 23 ora locale, ossia mezzanotte in Italia. Con la capolista di Championship c’erano da sistemare alcuni dettagli burocratici, ora risolti. Ma la difficoltà è ora data dall’OK per poter far sì che Sensi sia “approvato” in Inghilterra, una delle tante storture della Brexit. L’Inter si augura che tutto vada per il meglio, ma mancano meno di due ore e al momento non c’è il via libera. Col rischio che Sensi, dopo essersi fatto un breve viaggio a Leicester, debba tornare in Italia come un pacco postale. Peraltro vedendo sfumare un minimo indennizzo: due milioni e mezzo in caso di promozione in Premier League delle Foxes, scenario peraltro non così improbabile visto il primo posto in classifica con ampio margine. Bisognerà attendere un po’ stasera, ma intanto la prima certezza è che per Sensi al Leicester City c’è ancora margine.