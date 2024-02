Sensi, ultime ore per l’Inter: ecco cosa rallenta il Leicester – Sky

La sessione di calciomercato invernale è chiusa ma per l’Inter continua sull’asse Italia-Inghilterra per l’operazione Stefano Sensi. C’è un intoppo che il Leicester sta provando a risolvere.

DA RISOLVERE – Manca ancora l’ufficialità per la cessione a titolo definitivo di Stefano Sensi al Leicester. L’Inter ha a disposizione ancora poche ore per la chiusura dell’operazione, che sembra essere rallentata per dei motivi burocratici legati al club inglese. Luca Marchetti, in collegamento dall’Hotel Sheraton dove si è chiuso il calciomercato invernale, spiega: «Non è chiusa perché ci sono dei passaggi burocratici che il Leicester ha dovuto temperare per via del Fair Play finanziario. In Inghilterra c’è molta attenzione per questo perché si rischiano dei punti di penalizzazione, che per il Leicester sarebbero molto importanti, visto che sta cercando di tornare in Premier League. Non sono compatibili con alcune regole per il permesso di lavoro che invece devono ottenere tutti i non UK per andare a giocare in Inghilterra. Quindi si sta cercando di trovare, attraverso gli avvocati, la soluzione e l’incastro giusto per poter permettere a Sensi di poter giocare al Leicester».