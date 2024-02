VIDEO – Inter, -3 alla Juventus. Mercato in chiusura | Inter Chat

Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su Inter-News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18 in video sui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch con Inter Chat.

IN VIDEO − Inter Chat, nuovo format pensato per commentare tutte le notizie nerazzurre di giornata e uno spazio in cui sarete voi i protagonisti con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’Inter. Si lavora ancora per la cessione al Leicester di Stefano Sensi. Per l’operazione c’è ancora tempo fino a mezzanotte, orario italiano di chiusura della finestra di mercato inglese. Intanto si entra sempre più in ottica Inter-Juventus. Al match di domenica sera manca sempre meno e i nerazzurri di Simone Inzaghi si allenano nel miglior modo possibile. Tutto questo e molto altro nella nostra diretta di oggi con la nostra Romina Sorbelli in conduzione, in compagnia del responsabile Riccardo Spignesi e del redattore Giulio Di Cenzo.

Inter Chat LIVE: tutte le info