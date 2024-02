Ordine: «Lautaro Martinez o Vlahovic? Meglio uno, e nettamente!»

Lautaro Martinez-Vlahovic sarà uno dei duelli principali di Inter-Juventus di domenica sera. Ordine, in collegamento con la trasmissione Radio Radio – Lo Sport, ha una preferenza su uno dei due.

LA SCELTA IN AVANTI – Franco Ordine deve scegliere fra Lautaro Martinez e Dusan Vlahovic, che si sfideranno in Inter-Juventus domenica. Il giornalista non ha dubbi: «Per il progresso che ha fatto in questi ultimi anni, per la puntualità con cui fa gol e devo dire anche per la sua salute, dato che obiettivamente non ha patito nessun tipo di problema muscolare, nettamente Lautaro Martinez. Naturalmente. L’unica cosa che penso è che, come spesso accade nel campionato italiano quando si deve esprimere il primato, anche la partita di San Siro sarà una fotocopia dell’andata. Sia dal punto di vista dell’espressione calcistica e strategica, sia dal punto di vista del risultato».