Visnadi: «Inter-Juventus dà un esito sulla logica. Alcaraz scontra»

Continua ad avvicinarsi Inter-Juventus, in programma domenica alle 20.45. Il giornalista Visnadi ha parlato durante Radio Radio – Lo Sport, dando la sua versione sugli scenari per il derby d’Italia.

TANTI CONTRO TANTI – Per Gianni Visnadi domenica Inter-Juventus non sarà solo Lautaro Martinez contro Dusan Vlahovic: «Vedo anche altro. Ci sono giocatori di qualità in entrambe le squadre e nei reparti: è chiaro che, a naso, la Juventus difende meglio di come attacca e l’Inter attacca subendo meno gol dell’altra. È un po’ una conseguenza: una squadra che gioca, che ha individualità di peso davanti. È abbastanza scontato dire che Lautaro Martinez-Vlahovic sarà il tema della partita, che essendo a inizio febbraio non darà un esito aritmetico della lotta scudetto. Però darà un esito della logica: se l’Inter vince questa partita la Juventus non avrebbe lo spazio nella logica del calcio e dello sviluppo del campionato per recuperare. Anche perché ci sono altre squadre. La Juventus o vince questa partita o deve accontentarsi di quello che Massimiliano Allegri dice essere l’obiettivo e cioè il quarto posto. Che però si scontra con l’acquisto di Carlos Alcaraz, un giocatore che se riscattato verrà a costare cinquanta milioni. Devono un po’ mettersi d’accordo».