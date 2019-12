Sensi, il Barcellona contatta l’agente! Sconto all’Inter per Vidal? – SM

Sensi piace al Barcellona, che avrebbe avviato i contatti con l’agente del giocatore per sondare il terreno. Secondo “SportMediaset” una chiave può essere Vidal all’Inter

INCASTRO LONTANO – Stefano Sensi è nel mirino del Barcellona, ritenuto un erede designato di Xavi. Secondo quanto riferito dal giornalista Marco Barzaghi, sarebbero avvenuti dei contatti con l’agente Giuseppe Riso per capire i margini di manovra. Una prima mossa dei blaugrana, per avere una corsia preferenziale, potrebbe essere uno sconto per Arturo Vidal. L’Inter è pronta a spingersi fino a 15 milioni, i catalani continuano a chiederne 25. Servirà anche che il cileno forzi la mano per la cessione.

Fonte: SportMediaset – Marco Barzaghi