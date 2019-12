Marcos Alonso e altri due: l’Inter guarda in casa Chelsea! Il punto – Sky

Marcos Alonso piace all’Inter, in cerca di un nuovo esterno sinistro da regalare a Conte. “Sky Sport” riferisce che gli occhi dei nerazzurri sono anche su altri due giocatori del Chelsea, seppur meno appetibili per motivi diversi

BLUES – Marcos Alonso è un obiettivo dell’Inter, che lo ha individuato come possibile rinforzo per Antonio Conte. Kwadwo Asamoah e Cristiano Biraghi, infatti, non bastano al tecnico nerazzurro che gradisce un nuovo arrivo a sinistra. Il ghanese ha problemi fisici, l’italiano preso in prestito dalla Fiorentina sta facendo gli straordinari. Lo spagnolo, prelevato nel 2016 proprio su indicazione di Conte, è una riserva per Frank Lampard. Il numero 3, che ha un contratto in scadenza nel 2023, avrebbe più spazio a Milano con il suo ex allenatore. Nonostante la status non più di titolare, il suo costo resta però alto. Non quanto quello di Emerson Palmieri, che è appunto davanti ad Alonso nelle gerarchie di Lampard. Infine Olivier Giroud, che però oggi non risulta prioritario. L’imminente rientro di Alexis Sanchez mette l’Inter nelle condizioni di poter pensare al francese solo in caso di condizioni parecchio convenienti. Questo perché a giugno il giocatore può firmare a parametro zero con qualunque club.

Fonte: Sky Sport