Kulusevski a un passo dall’Inter: cifre e tempi! Steven Zhang decisivo – SM

Kulusevski è molto vicino all’Inter, il Presidente Steven Zhang ha parlato con Percassi per assicurarsi il talento di proprietà Atalanta. Le ultime da Marco Barzaghi nel servizio per “SportMediaset”

OPERAZIONE IMPOSTATA – Dejan Kulusevski all’Inter è un affare praticamente definito secondo Marco Barzaghi. Il Presidente Steven Zhang sarebbe infatti sceso in campo per trovare l’accordo con l’Atalanta sfruttando gli ottimi rapporti con la famiglia Percassi. L’operazione costerà ai nerazzurri 35 milioni di euro e dovrebbe essere definita nelle prossime settimane. Per quanto riguarda le tempistiche, lo svedese finirà la stagione al Parma per poi trasferirsi a Milano a giugno quando scadrà il prestito secco ai ducali.

Fonte: SportMediaset – Marco Barzaghi