Schelotto torna in Serie A? L’ex Inter in fase di valutazione

Schelotto potrebbe sfruttare il mercato degli svincolati per tornare in Serie A. L’ex laterale dell’Inter, secondo quanto riporta il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, è richiesto da un club italiano dopo la fine dell’esperienza inglese.

ACQUISTO DI RITORNO? – Ezequiel Matias Schelotto può tornare in Serie A per vestire la maglia del Cagliari. Lo annuncia il giornalista Gianluca Di Marzio: “Il Cagliari valuta il tesseramento dello svincolato Schelotto, presto la decisione definitiva”, la sua notizia. L’italo-argentino è svincolato dallo scorso agosto, quando gli è scaduto il contratto col Brighton. Può quindi essere ingaggiato anche ora, nonostante il calciomercato si sia chiuso due settimane fa. Arrivato all’Inter nel gennaio 2013, ha vestito la maglia nerazzurra in tredici occasioni con un gol, quello celebre nel derby contro il Milan. Poi ha giocato con Sassuolo, Parma, Chievo e Sporting CP prima di andare a Brighton, con un nuovo passaggio al Chievo nel 2019. A Cagliari Schelotto troverebbe la concorrenza di un altro ex Inter come Gabriele Zappa, oggi buon protagonista nella prima vittoria in Serie A dei rossoblù (2-3 al Torino).