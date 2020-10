Paulo Fonseca: “Inter e Juventus fanno investimenti diversi. La Roma…”

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha appena battuto il Benevento per 5-2 (vedi articolo). Il tecnico portoghese, intervistato da Sky Sport, ritiene che i suoi non siano alla pari di Inter e Juventus ma per un motivo ben preciso.

IN SECONDA FILA – Due vittorie di fila per la Roma, ma Paulo Fonseca prova a volare basso: «Io voglio sempre essere equilibrato e realista. Penso che tutti noi sappiamo e siamo d’accordo che ci sono due squadre (Inter e Juventus, ndr) che hanno fatto investimenti diversi, che sono le principali candidate a vincere il campionato. Dopo abbiamo una serie di squadre, fra cui la Roma, che vogliono andare nelle posizioni Champions League e che possono fare una buona stagione. Noi vogliamo fare una buona stagione, meglio che negli anni scorsi».