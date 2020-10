Serie A, pari tra Spezia e Fiorentina. Cagliari vittorioso a Torino

Giovanni Simeone Sassuolo-Cagliari

Si sono appena concluse le sfide delle 15:00 in Serie A. Tra Spezia e Fiorentina pari spettacolo: 2-2. Il Cagliari si impone sul campo del Torino in rimonta: 2-3 con Giovanni Simeone protagonista

REPORT – Il pomeriggio di Serie A si è appena concluso e non mancano le sorprese. La sfida tra Spezia e Fiorentina si è conclusa per 2-2. I viola, partono forte e vanno subito in doppio vantaggio: ad aprire le marcature Pezzella su assist dell’ex nerazzurro Biraghi. Pochi minuti dopo il raddoppio viola porta la firma dello stesso esterno. Verde, al 39′ accorcia le distanze. Lo Spezia, nella ripresa, confeziona il pareggio: a siglare le marcature per il definitivo 2-2 è Farias al 70′.

RIMONTA – Il Cagliari esce vittorioso dall’Olimpico di Torino. Tanti gol già nel primo tempo: al vantaggio granata con Belotti, arrivato al 4′ su rigore, rispondono Joao Pedro e Simeone. All’inizio della ripresa è ancora il numero 9 del Torino a trovare il gol ed impattare la partita sul 2-2. Ma è ancora Simeone che, al 73′, trova il gol del definitivo 2-3. I rossoblù tornano a vincere dopo tre sconfitte consecutive. Per il Torino, invece, è crisi.