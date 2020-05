Scambio Izzo-Gagliardini, Torino vuole incontro con l’Inter: il punto – TS

Inter e Torino continuano a studiare la possibilità di uno scambio tra Armando Izzo e Roberto Gagliardini. Secondo quanto riportato da “Tuttosport”, i granata spingono per un incontro con i nerazzurri

IL PUNTO – Armando Izzo e Roberto Gagliardini potrebbero scambiarsi la maglia. Non a fine partita ma sui tavoli delle trattative. Il difensore granata non ha mai nascosto la volontà di giocare le coppe europee e già la scorsa estate aveva chiesto di essere ceduto. L’Inter ci pensa, anche perché il giocatore sarebbe una preziosa pedina per la difesa a 3 di Antonio Conte. Allo stesso tempo, il Torino non ha mai nascosto l’apprezzamento per Roberto Gagliardini. Centrocampista che potrebbe fare al caso dei granata: la società di Urbano Cairo, appena possibile, vorrà un incontro con i nerazzurri. Con l’obiettivo di capire la fattibilità di uno scambio.

Fonte: Camillo Forte – Tuttosport.