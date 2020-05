Capozucca: “Milito-Thiago Motta all’Inter? Gasperini ragione su una cosa”

In una diretta social con “Pianetagenoa1893.net”, Stefano Capozucca, ex direttore sportivo del Genoa, ha parlato dell’operazione che, nell’estate 2009, ha portato Diego Milito e Thiago Motta all’Inter

PEDINE DI SCAMBIO – Stefano Capozucca torna all’estate 2009: «Nell’operazione Thiago Motta–Milito all’Inter, ho preso Meggiorini, Bonucci per 1 milione (poi rivenduto a 16 alla Juventus) e Acquafresca per 9 milioni. Lo volevo a tutti i costi perché aveva fatto bene a Cagliari: mi ricordava Inzaghi per il modo di giocare. Ma Gasperini mi disse: “Non mi convince questo calciatore. Fai come vuoi, ma a me non mi convince”. E aveva ragione, infatti mi ha massacrato tutto l’anno. È stata una delusione».

Fonte: Pianetagenoa1893.net.