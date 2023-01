Scambio Brozovic-Kessié si può fare! L’ivoriano aspetta solo l’Inter − SI

Lo scambio Brozovic-Kessié è più che fattibile. L’ivoriano ha dato strada libera per ritornare a Milano, sponda nerazzurra. Occhio ai possibili sviluppi

POSSIBILITÀ − Alfredo Pedullà ha aperto la trasmissione Sportitalia mercato con un aggiornamento sullo scambio fra Inter e Barcellona. L’esperto di mercato non smentisce, ma anzi aggiunge di più: «Franck Kessié aspetta l’Inter e lo scambio con Marcelo Brozovic ha possibilità di andare in porto. Mentre arrivano smentite per quello fra Joaquin Correa e Memphis Depay. Se dovesse concretizzarsi lui tornerebbe volentieri a Milano sull’altra sponda».