Vicario a 7 giorni dall’Inter: «Pronti ad ogni avversario, serve spirito di oggi»

L’Empoli ha vinto contro la Sampdoria per 1-0 ad una settimana dalla partita contro l’Inter a San Siro. A tal proposito, Vicario si esprime sullo spirito che la sua squadra dovrà porre in campo

SPIRITO DI SACRIFICIO − Al termine di Empoli-Sampdoria, Guglielmo Vicario richiama i suoi compagni all’impegno massimo e non si nasconde ad una settimana dalla partita contro l’Inter. Le sue parole su Dazn: «Siamo pronti ad ogni tipo di avversario. Siamo stati nella partita, siamo abituati a soffrire perché in Serie A tutte le gare sono durissime e per guadagnare i tre punti bisogna mettere lo spirito di oggi».