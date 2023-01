Adani: «Dybala-Roma? L’Inter si senta sconfitta! Skriniar sostituibile»

Adani non accetta che l’Inter in estate abbia perso Dybala, finito come noto alla Roma a parametro zero. Per l’ex difensore, presenza fissa della Bobo TV, Skriniar invece è sostituibile.

SCELTA SBAGLIATA – Daniele Adani ha una critica nei confronti dell’Inter: «Non è stata colta l’opportunità di Paulo Dybala. È un calciatore che in Serie A è un’opportunità, mentre Milan Skriniar lo è per altri. Su un giocatore di quel taglio e di quelle caratteristiche si fa silenzio e un bel giorno l’Inter lo vede firmare alla Roma. Su Skriniar io penso questo: ho fatto il difensore e giocato in un’epoca dove i difensori erano molto forti, ma Skriniar si sostituisce. Il ragazzo è sempre sul pezzo, anche carismatico nel modo di giocare e con mentalità da guerriero. Però non si vede la realtà: che l’Inter prende due gol a partita in trasferta. Senza Skriniar non si arriva in Champions League? No, perché il Napoli vende Kalidou Koulibaly e prende Kim Min-jae. Questi sono calciatori che con le idee e con l’applicazione li sostituisci. Se perdi Dybala perché va alla Roma, quando l’Inter cerca un giocatore offensivo, è lì che ti devi sentire sconfitto».

UNO O L’ALTRO – Adani valuta il nome che Simone Inzaghi ha voluto a lungo: «Joaquin Correa se non si faceva male era Campione del Mondo, perché era nei ventisei. Non sta rendendo come tutti ci aspettavamo, però non parliamo di Dybala. A oggi è meglio lui, che ha vinto cinque scudetti con la Juventus. Se l’Inter va a rinforzarsi sceglie Dybala in maniera giusta, poi vede chi sacrificare. Se siamo noi alla guida andiamo su Dybala».