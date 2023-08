Scamacca-Inter, prossime ore decisive. Anche altri margini di movimento – TS

Il colpo Scamacca è dietro l’angolo ma potrebbe non essere l’unico movimento dell’Inter. TuttoSport aggiorna sul mercato nerazzurro legato all’attacco.

ARRIVI E PARTENZE – I presupposti per l’arrivo all’Inter di Gianluca Scamacca sembrano esserci tutti. L’offerta di 22 milioni di euro più bonus proposta al West Ham si avvicina alla richiesta di 30 milioni del club che ne detiene il cartellino. La distanza è minima ma pur sempre colmabile, con i nerazzurri disposti a rilanciare a 25 milioni di euro. La dirigenza nerazzurra ha stracciato la concorrenza della Roma e quella dell’Atalanta è inesistente. Inoltre lo stesso Scamacca si è detto disponibile al trasferimento all’Inter. Secondo TuttoSport nelle prossime ore ci saranno nuovi contatti tra le parti, che potranno risultare decisivi per una chiusura della trattativa. Resta, invece, più incerto il futuro del quarto attaccante. Dovesse partire anche Joaquin Correa, come gli ormai ex colleghi di reparto Edin Dzeko e Romelu Lukaku, l’Inter sarebbe pronta a muoversi in due direzioni. Le strade portano tutte a Folarin Balogun e a Dodi Lukebakio. Il primo è il pallino della dirigenza nerazzurra da inizio mercato, quando era stato sondato anche l’attaccante dell’Hertha Berlino. Ma per raggiungere Balogun è necessario un ribasso del prezzo o la concessione del prestito da parte dell’Arsenal.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini