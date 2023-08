Scamacca, come per Thuram l’Inter spazza la concorrenza! Assalto totale – CdS

Scamacca è l’attaccante individuato da Simone Inzaghi e la dirigenza dell’Inter per rinforzare il reparto offensivo. Come già successo con Marcus Thuram, in Viale della Liberazione sono pronti a spazzare via la concorrenza per il centravanti italiano che un anno fa lasciava la Serie A per provare un’esperienza in Premier League.

ASSALTO – L’accelerata decisiva dell’Inter su Gianluca Scamacca fa pensare che sarà proprio lui il centravanti designato per la prossima stagione, o almeno a disposizione di mister Simone Inzaghi che evidentemente lo ha preferito rispetto altri profili proposti. L’idea è quella di un acquisto a titolo definitivo e, come per la questione Marcus Thuram conteso con il Milan, questa volta i nerazzurri sono pronti a superare la concorrenza anche della Roma. Nella capitale si sono fermati al prestito con obbligo di riscatto, senza andare oltre. Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, in Viale della Liberazione, invece, hanno presentato un’offerta da 25 milioni di euro per l’acquisto immediato del giocatore. Ora la palla passa al West Ham, che ovviamente dopo i 42 milioni spesi la scorsa estate, vuole monetizzare la cessione il più possibile, fermo restando che dovrà trovare anche un sostituto in attacco.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona