Scamacca, l’Inter può rovinare i piani di Mourinho? La situazione − TS

Scamacca è diventato, a sorpresa, un obiettivo concreto dell’Inter che adesso può mettere i bastoni tra le ruote alla Roma. José Mourinho non la prende perciò bene.

PIANI − L’Inter è scattata in pole, nella giornata di ieri, per Gianluca Scamacca. L’offerta è di 20-22 milioni di euro per averlo a titolo definitivo. Il West Ham chiede però almeno 28 milioni di euro. Le trattative sono appena iniziate. Ma, come sottolineato da Tuttosport, tutta questa situazione avrebbe fatto infuriare José Mourinho. La Roma, infatti, non sta affondando su Alvaro Morata e adesso rischia di perdere anche Scamacca. Ma il malumore del portoghese cresce sempre di più, dal momento che con Tammy Abraham out manca una pedina necessaria in attacco. L’Inter ha, dal canto suo, fretta: vuole infatti evitare qualsiasi contromossa del club giallorosso.

Fonte: Tuttosport – Francesco Tringali