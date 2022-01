Satriano-Brest, decisione presa. Cagliari ora ha altre priorità

Martin Satriano, attaccante classe 2001 dell’Inter, ha deciso sul suo futuro: l’argentino ha scelto il Brest, altre le priorità del Cagliari.

DECISIONE – Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà tramite il proprio sito, Martin Satriano ha scelto di andare al Brest. L’attaccante dell’Inter è stato proposto anche al Cagliari nelle ultime 72 ore. Il club rossoblù ha però altre priorità. Si tratta di un difensore (il giornalista esperto di calciomercato parla da settimane di Izzo) e di un centrocampista (Baselli in testa). Per l’attacco invece c’è meno fretta, considerato che Keita si trova in Coppa d’Africa. Ad ogni modo il Brest, squadra in cui gioca già un altro giocatore in prestito dall’Inter, vale a dire Agoume, era già apprezzato da Satriano.

Fonte: AlfredoPedulla.com