Atalanta-Inter, per Sanchez la maglia da titolare dopo la Supercoppa?

Alexis Sanchez ha regalato la Supercoppa Italiana all’Inter con il gol al 121′: per lui ora potrebbe esserci la maglia da titolare contro l’Atalanta.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da Sky Sport, Alexis Sanchez è in ballottaggio con Lautaro Martinez per una maglia da titolare in Atalanta-Inter. Non è quindi escluso che il match winner della finale di Supercoppa Italiana contro ls Juventus sia in campo dal primo minuto domenica sera. Nel big match della prossima giornata del campionato di Serie A sarà titolare Hakan Calhanoglu dopo la squalifica dello scorso turno. Matteo Darmian invece è in pole a destra.

Fonte: Sport.Sky.it