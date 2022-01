Anche Inzaghi spera nel premio Supercoppa (sulla fascia sinistra) – TS

Come i calciatori riceveranno un premio per aver conquistato la Supercoppa italiana, anche Simone Inzaghi si auspica una gradita sorpresa dal presidente Zhang, possibilmente un rinforzo sulla fascia sinistra.

VICE PERISIC – Al momento non è previsto nessun extra budget per il mercato di gennaio, ma la speranza è quella avere presto a disposizione un vice Perisic sulla fascia sinistra. Consapevoli che con il croato i discorsi per il rinnovo entreranno davvero nel vivo dal prossimo febbraio, Simone Inzaghi gradirebbe poter inserire in squadre un ulteriore innesto che andrebbe a sostituire Kolarov. In Viale della Liberazione i nomi in cima alla lista sono i soliti: Filip Kostic e Ramy Bensebaini, tutti e due giocatori che verrebbero a piedi a Milano, ma con un contratto in scadenza nel 2023 è impossibile, per ovvi motivi, che Eintracht Francoforte e Borussia Monchenglladbach possano cedere in prestito secco. La speranza è che uno dei due club nei prossimi giorni possa aprire al diritto di riscatto senza chiedere una cifra esagerata, ipotesi complicata ma non da scartare.

Fonte: TuttoSport