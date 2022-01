Sarr, niente Inter? Sabatini: «Il Milan prova un colpo alla Tomori»

L’Inter nelle settimane scorse aveva sondato, per la difesa, il nome di Malang Sarr, centrale del Chelsea. Poco fa però, Sandro Sabatini a Sportmediaset, ha aperto una pista con il Milan con i rossoneri che potrebbero imbastire una trattativa con i blues.

COLPO – L’Inter aveva sondato la pista che portava a Sarr, difensore del Chelsea. Intanto però, Sabatini, ha parlato di lui a Sportmediaset, sostenendo come i rossoneri potrebbero imbastire una trattativa. «Sarr potrebbe arrivare in prestito al Milan in un’operazione simile a quella di Tomori. Il Chelsea vorrebbe farli fare esperienza e il Milan potrebbe approfittare anche se il nome primario rimane Botman». Vedremo se l’Inter affonderà il colpo oppure lascerà correre.

Fonte: Sportmediaset