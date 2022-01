Serie A, ricorso vinto anche in Piemonte. Domani Torino in campo? – Sky

La Serie A ha vinto i ricorsi al Tar contro le Asl in Campania e Friuli Venezia Giulia con Salernitana e Udinese che giocheranno le loro partite domani. Ma non solo. Poco fa infatti è uscita la notizia anche del ricorso vinto in Piemonte e dunque anche il Torino è pronto a scendere in campo.

VIA LIBERA – L’Inter domani giocherà contro la Lazio alle 20:45. Poco fa è uscita la notizia che la Serie A ha vinto i ricorsi al Tar contro le Asl campane e friulane con il via libera per far giocare Salernitana e Udinese (vedi articolo). Poco fa Sky ha dato la notizia che anche il ricorso in Piemonte ha dato buoni esiti e dunque anche il Torino è pronto a scendere in campo domani contro la Fiorentina.

Fonte: Sky Sport