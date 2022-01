Serie A, vinti ricorsi al Tar in Campania e Friuli. Cosa cambia domani – SM

La Serie A è nel caos. Al momento è in corso un’assemblea straordinaria tra i vari club che stanno discutendo vari temi tra cui anche la chiusura degli stadi. Poco fa è uscita la notizia che la Serie A ha vinto i ricorsi al Tar in Campania e Friuli e domani si giocano due partite precedentemente in bilico.

SVOLTA – Come detto la Serie A è nel caos più totali e si vive molto alla giornata. Poco fa, Sportmediaset, ha diffuso la notizia che la Lega ha vinto i ricorsi al Tar contro le Asl di Campania e Friuli Venezia Giulia con Salernitana e Udinese che dunque possono tornare in campo e giocare. Domani dunque si terranno Hellas Verona-Salernitana e Udinese-Atalanta.

Fonte: Sportmediaset