Sanchez via? Ipotesi difficile, ma l’Inter ha in mente un sostituto – SI

Appare difficile pensare che Sanchez vada via dall’Inter in questa finestra di mercato. Ma, se così dovesse essere, c’è un nome che può tornare utile per un ingaggio immediato.

LA SOLUZIONE – L’Inter oggi accoglierà Tajon Buchanan e questo può essere avvio e chiusura del mercato di gennaio. A meno che non ci siano stravolgimenti in attacco. Dove il nome attorno al quale ruota un eventuale intervento è quello di Alexis Sanchez. Per il momento le voci sull’Arabia Saudita non hanno trovato sbocchi concreti, quindi si sta parlando del nulla. Ma Tancredi Palmeri, nel corso di Sportitalia Mercato, dà un nome per l’Inter in caso di partenza immediata di Sanchez: Luis Fernando Muriel. Per il colombiano, in scadenza al 30 giugno con l’Atalanta, la richiesta dei bergamaschi è cinque milioni di euro.