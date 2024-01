Marianella: «Mourinho alla Roma ripete una necessità vista all’Inter»

La Roma stasera ha battuto 2-1 la Cremonese, superando gli ottavi di finale di Coppa Italia. Marianella, nel commento affidato a Sky Sport 24, ricorda una caratteristica già mostrata da Mourinho ai tempi dell’Inter.

IL PARALLELO – Serata di vittoria e sfogo per José Mourinho, che ha avuto da ridire su diversi fronti (in conferenza stampa ha annunciato una serie Netflix che lo riguarda). Dopo il 2-1 sulla Cremonese, il giornalista Massimo Marianella vede nel tecnico il punto di forza dei giallorossi: «Io continuo a pensare che Mourinho sia il grande segreto di questa squadra, per quello che gli dà dal punto di vista emotivo e di voglia. Nella necessità mette un sacco di punte, non è che stravolge il suo piano tattico. Come ha sempre fatto storicamente: lo ha sempre fatto col Chelsea e lo ha fatto anche con l’Inter, che era una squadra straordinaria quella del Triplete. Questa è una Roma meno straordinaria nelle potenzialità del suo roster: lui, secondo me, riesce a estrarre più del 110%. Riesce a vincere una partita difficile, con il carattere che gli ha dato lui».