Sanchez, scelta fatta per il futuro. La volontà dell’Inter è chiara – CdS

L’Inter domani apre la terzultima giornata di campionato ospitando a San Siro l’Empoli di Andreazzoli. C’è da provare a conquistare i due titoli per cui si è ancora in corsa e poi, a fine stagione, si faranno le adeguate valutazioni. Chi sicuramente lascerà Milano è Alexis Sanchez.

DESTINO – Non sembra più esserci l’Inter nel futuro di Sanchez. Il cileno infatti, come scrive il Corriere dello Sport questa mattina, ha le valigie pronte per lasciare i nerazzurri per sempre. Il suo sicuramente sarebbe uno slot libero importante considerando che è il calciatore più pagato della rosa con quei soldi che, con il suo addio, verrebbero reinvestiti su un altro profilo (Dybala, per esempio). Sicuramente la storia d’amore tra Sanchez e l’Inter ha vissuto momenti diversi, alti, come la Supercoppa Italiana decisa al 121′, e bassi. Certo è che con il suo addio i nerazzurri risparmierebbe un bel gruzzoletto da reinvestire.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno