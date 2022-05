Lautaro Martinez non incedibile. È lui il pezzo pregiato sacrificabile – CdS

L’Inter, in queste ultime quattro partite comprendendo anche la Coppa Italia, deve vincerle tutte per provare ad alzare al cielo due trofei. Intanto si parla come sempre di calciomercato con un calciatore nerazzurro che è il pezzo pregiato della rosa: Lautaro Martinez.

PEZZO – Diciamo che, di fronte a offerte irrinunciabili, l’Inter potrebbe valutare di vendere Lautaro Martinez. Come scrive il Corriere dello Sport infatti, l’argentino è il pezzo pregiato oltre che sacrificabile dell’attacco e della rosa dell’Inter. L’argentino ha molti estimatori all’estero che farebbero carte false per portarlo nelle proprie corti, ma i nerazzurri, come detto, se ne priverebbero soltanto di fronte a cifre irresistibili. Il Toro quest’anno ha segnato 21 reti stagionali (cinque nelle ultime cinque partite) ed è il faro dell’attacco nerazzurro. Privarsene potrebbe essere un male, considerando il rendimento in crescendo negli ultimi anni.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno