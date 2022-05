Nunez era un obiettivo, ma ora valutazione troppo alta e fuori portata – CdS

L’Inter prepara la sfida di domani a San Siro contro l’Empoli con i nerazzurri che apriranno la terzultima giornata di Serie A. Dopo la conclusione della stagione sarà tempo di mercato con la squadra di Zhang che intanto molla definitivamente un obiettivo: Nunez.

OBIETTIVO – Come scrive il Corriere dello Sport questa mattina non c’è da negarselo: Nunez è stato, per molto tempo, un obiettivo dell’Inter (vedi articolo). Non ora che è esploso con la maglia del Benfica (34 gol in 40 partite) ma già quando arrivò in Europa dall’Uruguay vestendo, sempre in Portogallo, la maglia dell’Almeria. Cosa è cambiato? L’esplosione del giovane attaccante uruguaiano ha ovviamente fatto schizzare al cielo il prezzo del cartellino portandolo nella disponibilità delle big europee. Una potenza economica che, al momento, Zhang e Suning non hanno. Dunque nulla da fare, Viale della Liberazione non ha le forze per approfondire il discorso e affondare il colpo.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno