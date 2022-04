Nunez, l’Inter fa sul serio: svolta missione e visto mentre faceva gol

Nunez del Benfica si sta imponendo in questa stagione come uno degli attaccanti più interessanti in Europa. A Bola segnala come l’Inter (non in solitaria) abbia osservato da vicino l’uruguayano.

IN MISSIONE – C’era anche l’Inter martedì sugli spalti dell’Estadio da Luz per Benfica-Liverpool di Champions League. Rispetto al solito, informa A Bola, la squadra di Lisbona non ha fornito la lista degli scout presenti per le partite europee, ma il giornale portoghese è riuscito lo stesso a sapere chi era presente. L’obiettivo è, ovviamente, Darwin Nunez che avantieri ha segnato il suo ventottesimo gol stagionale in trentacinque presenze di club. Se stamattina (vedi articolo) si parlava soprattutto del Milan stavolta l’elenco di chi ha osservato Nunez è ben più lungo: Arsenal, Atlético Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, Manchester City, Manchester United e Tottenham. Una serie di pretendenti non da poco. Nunez ha una clausola rescissoria da centocinquanta milioni di euro e un contratto fino al 30 giugno 2025, ma l’Inter c’è.

Fonte: abola.pt