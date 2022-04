Atalanta, bel pari a Lipsia con super Muriel: autogol, pali e rigore sbagliato

Gran partita fra RB Lipsia e Atalanta nell’andata dei quarti di Europa League. Splendida rete di Muriel, pareggiano i tedeschi su autogol dopo un rigore sbagliato. Due pali a testa, ma finisce 1-1.

SHOW – Un’ottima Atalanta fa 1-1 in casa del RB Lipsia nell’andata dei quarti di Europa League. A sbloccare la partita è un gran destro di Luis Fernando Muriel al 17’ dal lato sinistro dell’area, imparabile per Peter Gulacsi. La risposta dei tedeschi arriva poco dopo, con un tiro di André Silva sul palo. A un passo dall’intervallo Mario Pasalic entra in area da sinistra, quasi dalla linea di fondo riesce a calciare e prende il palo. Partita già vivace nel primo tempo, nella ripresa diventa bellissima. Un’ingenuità di Merih Demiral, fin lì quasi perfetto, lo porta a sgambettare Christopher Nkunku: rigore. Dal dischetto va André Silva ma Juan Musso fa un miracolo, ripetendosi anche sulla ribattuta di testa di Willi Orban. Passano però pochi secondi e il RB Lipsia pareggia sul serio, con cross da sinistra dove Davide Zappacosta anticipa Orban ma infila la sua porta, 1-1 al 58’. L’Atalanta non si scompone e continua a giocare, avendo un’occasione clamorosa col subentrato Giorgio Scalvini, che manda altissimo a centro area su assist di Duvan Zapata. Per quest’ultimo oggi a gara in corso il rientro in campo dopo un lungo stop. Un palo lo prende anche Teun Koopmeiners, sfortunato al 65’ quando di sinistro colpisce il legno con rimpallo su Gulacsi e palla fuori. Poi infortunio per Remo Freuler, costretto a uscire. Anche il RB Lipsia però sbatte sui pali, all’82’ per la seconda volta con una traversa di testa di Dominik Szoboszlai. A inizio recupero clamoroso salvataggio in mischia sulla linea su tiro di Nordi Mukiele. Finisce 1-1, ritorno fra sette giorni sempre alle 18.45 a Bergamo.