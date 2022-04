Inter, ambiente carico: pienone in vista contro Verona e Milan – SM

Secondo gli aggiornamenti di Sport Mediaset, in casa Inter è alto l’entusiasmo dei tifosi. Tanto che per le gare contro Verona e Milan ci si attende il pienone a San Siro.

ENTUSIASMO – Dopo un periodo poco brillante, l’Inter si è rilanciata alla grande grazie alla vittoria per 0-1 a Torino contro la Juventus. Tre punti che hanno dato grande spinta ed entusiasmo a tutto l’ambiente, tifosi compresi. Stando agli ultimi dati, sono infatti previsti ben 60mila spettatori per la gara di sabato alle 18 contro il Verona. Pienone in vista anche per il derby di ritorno di Coppa Italia contro il Milan, in programma martedì 19 aprile, si va verso il sold out.