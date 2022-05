Correa, 4 partite (e 2 titoli) per prendersi l’Inter. Inzaghi si fida di lui – CdS

L’Inter da qui alla fine è attesa da 4 partite che sono delle vere e proprie finali. In Serie A si comincia domani contro l’Empoli a San Siro e poi, prima della trasferta di Cagliari, c’è la finale di Coppa Italia. Inzaghi, per gestire le forze, ruoterà i suoi uomini, soprattutto in attacco. E questo coinvolgerà anche Correa.

CONFERME – L’Inter in estate ha preso alla Lazio, su suggerimento del neo tecnico Inzaghi, Joaquin Correa. L’argentino, arrivato tra grande clamore, però non ha inciso come molti si aspettavano. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport questa mattina, il Tucu ha sì giocato 32 partite in stagione ma con un minutaggio davvero scarso, poco più di 34 minuti per partita. Le reti poi scarseggiano ancora di più: due doppiette, l’ultima contro l’Udinese il 31 ottobre scorso. Insomma, troppo poco per chi comunque è stato pagato a peso d’oro. Però attenzione, la sua stagione non è finita qui. Contro l’Empoli è probabile che Inzaghi risparmi Dzeko ricomponendo il tandem tutto argentino davanti con Lautaro Martinez e il Tucu ha 4 partite (e due titoli) per conquistare tutto il mondo Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno