Sanchez, conferme sull’agente in arrivo! L’Inter ha una speranza

In mattinata si è parlato dell’agente di Sanchez pronto ad arrivare a Milano per trattare la risoluzione con l’Inter (vedi articolo). Dal Cile Al Aire Libre en Cooperativa non solo conferma, ma dà anche le tempistiche certe.

MOMENTO CHIAVE – Il lunedì che sta per cominciare sarà quello decisivo per l’addio di Alexis Sanchez all’Inter. L’attaccante continua a non essere convocato da Simone Inzaghi per le amichevoli, segnale evidente di come non rientri più nei piani del tecnico e della società. Dal Cile Al Aire Libre en Cooperativa, tramite il giornalista Mario Gago, parla di arrivo a Milano a ore del suo agente Fernando Felicevich. Per Sanchez l’obiettivo, sia del giocatore sia dell’Inter, è riuscire a risolvere il contratto a breve. La speranza è che si possa concludere in poco tempo, con una buonuscita a favore del cileno. Sanchez poi andrebbe a firmare col Marsiglia, su richiesta del nuovo allenatore Igor Tudor (oggi battuto 0-2 in amichevole dal Milan).