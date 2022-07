Kostic offerto oggi (di nuovo) all’Inter! Proposta doppia e con scadenza

Kostic ha undici mesi residui di contratto con l’Eintracht Francoforte e i tedeschi stanno provando a venderlo. Pedullà, sul suo sito, fa sapere come oggi sia stato di nuovo proposto all’Inter e alla Juventus, con tempistiche rapide per dare una risposta.

O SUBITO O NIENTE – Filip Kostic si è preso alcuni giorni prima di definire il suo futuro. Il giornalista Alfredo Pedullà anticipa come abbia un’intesa col West Ham, ma intanto si stia guardando attorno. Inter e Juventus hanno di nuovo ricevuto dei contatti per prendere dall’Eintracht Francoforte l’esterno sinistro serbo, ma non c’è molto tempo per riflettere. I bianconeri, stando al giornalista, ci pensano mentre i nerazzurri al momento sono un po’ più freddi. Se dall’Italia non dovessero arrivare risposte concrete entro due o massimo tre giorni Kostic andrà al West Ham.

Fonte: alfredopedulla.com