Stroppa rassicura su Sensi: «Il ragazzo sta bene, oggi fuori per un motivo»

Sensi ha recuperato dal problema muscolare. Imminente il suo rientro con il Monza, ne è sicuro il tecnico brianzolo Giovanni Stroppa intervenuto in sala stampa

ALLARME RIENTRATO − Sensi non ha fatto parte dell’amichevole vinta oggi dal Monza contro il Sangiuliano City. Il centrocampista di proprietà dell’Inter però è pronto al rientro. Così Stroppa: «Per quanto riguarda Stefano Sensi penso che tra un paio di giorni sarà a disposizione, lo abbiamo tenuto a riposo negli ultimi due giorni ma il ragazzo è ok. Sta bene ed è pronto a rientrare».