Sanchez apre alla Roma: deciso a chiudere lo scambio con Dzeko – Sky

Sanchez Inter Torino (copyright Inter-News.it – Foto Tommaso Fimiano)

Sanchez starebbe spingendo per trasferirsi alla Roma, nello scambio con Dzeko. È quanto segnala Gianluca Di Marzio, che dopo gli aggiornamenti sulla trattativa (vedi articolo) ha dato il punto di vista del cileno.

CHIEDE LA CESSIONE? – C’è una possibilità in più per vedere completato lo scambio che porterebbe Edin Dzeko all’Inter. Ecco quale, secondo Gianluca Di Marzio: «C’è un impulso anche da parte di Alexis Sanchez, in quest’accelerazione delle ultime ore. Lui stesso, assieme al suo agente (Fernando Felicevich, ndr), pensa di poter avere più spazio alla Roma. Ha dato un’apertura, affinché quest’operazione possa decollare».