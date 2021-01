Pinamonti di troppo all’Inter se arriva Dzeko: già 2 squadre alla finestra – SI

Condividi questo articolo

Pinamonti rischia di trovarsi nuovamente catapultato sul mercato. Come riportato da Alfredo Pedullà – giornalista di “Sportitalia”, l’acquisto di Dzeko potrebbe spingerlo via da Milano. Non mancano le offerte in Serie A

TROPPI ARIETI – Arrivasse Edin Dzeko come alter ego di Romelu Lukaku, ci sarebbero tre centravanti in rosa. E Andrea Pinamonti sarebbe la prima punta di troppo in casa Inter. Stamattina è stato proposto nuovamente Eder, in uscita dal Jiangsu Suning. Ma l’Inter è abbastanza fredda sull’ipotesi Eder-bis, anche se come quarta punta. Intanto il Bologna e il Parma hanno fatto alcuni sondaggi per arrivare a Pinamonti. L’Inter rischia seriamente di ristrutturare metà attacco in due giorni.